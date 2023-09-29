Хозяевам участков на границе Финляндии с РФ платят за право построить укрепления – СМИ
Власти Финляндии заключают негласные контракты с владельцами земельных участков на границе с Россией за право построить на их участках фортификационные сооружения. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
Как утверждает издание, за последние полтора года десятки финских землевладельцев подписали с властями секретные соглашения, которые позволяют начинать на их землях фортификационные работы с уведомлением всего за один день до их начала.
За разрешение землевладельца на строительство укреплений на участке предлагается единовременная выплата в размере 750 евро.
У владельцев приграничных участков начали запрашивать согласие на строительство укреплений практически сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Газета пишет, что после этого "интерес землевладельцев к повышению боеготовности Сил обороны возрос".
Подобные негласные контракты власти Финляндии начали предлагать владельцам участков еще шесть лет назад, однако после февраля 2022 года эта работа существенно активизировалось и вышла в публичную плоскость. В мае 2022 года местные медиа сообщали, что сотням землевладельцев Восточной Лапландии пришли письма с таким предложением от Сил обороны. После подписания владельцем участка документ считается секретным.
Соглашение дает Силам обороны Финляндии право "в исключительных обстоятельствах" строить на участке оборонительные сооружения. Для этого с землевладельцем заключается отдельный договор аренды.
При этом военные обещают строить укрепления таким образом, чтобы они не наносили вреда нормальному использованию участка.
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