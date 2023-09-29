Власти Финляндии заключают негласные контракты с владельцами земельных участков на границе с Россией за право построить на их участках фортификационные сооружения. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

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Как утверждает издание, за последние полтора года десятки финских землевладельцев подписали с властями секретные соглашения, которые позволяют начинать на их землях фортификационные работы с уведомлением всего за один день до их начала.

За разрешение землевладельца на строительство укреплений на участке предлагается единовременная выплата в размере 750 евро.

У владельцев приграничных участков начали запрашивать согласие на строительство укреплений практически сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Газета пишет, что после этого "интерес землевладельцев к повышению боеготовности Сил обороны возрос".

Подобные негласные контракты власти Финляндии начали предлагать владельцам участков еще шесть лет назад, однако после февраля 2022 года эта работа существенно активизировалось и вышла в публичную плоскость. В мае 2022 года местные медиа сообщали, что сотням землевладельцев Восточной Лапландии пришли письма с таким предложением от Сил обороны. После подписания владельцем участка документ считается секретным.

Соглашение дает Силам обороны Финляндии право "в исключительных обстоятельствах" строить на участке оборонительные сооружения. Для этого с землевладельцем заключается отдельный договор аренды.

При этом военные обещают строить укрепления таким образом, чтобы они не наносили вреда нормальному использованию участка.

30 ноября 1939 года Советский Союз напал на Финляндию с задачей "отодвинуть" границу от Ленинграда и сделать Финляндию своим фактическим сателлитом с марионеточным правительством. В СССР планировали завершить войну за 20 дней и провести парад в Хельсинки на день рождения Сталина 21 декабря. Ожесточенное сопротивление Финляндии и мощь оборонительной линии Маннергейма стали для Красной армии неожиданностью, а война обернулась изгнанием СССР из Лиги Наций. В марте 1940 года стороны подписали мирный договор, по которому Финляндия сохранила независимость, но потеряла 11% территории, а 400 000 финнов стали вынужденными переселенцами. В боевых действиях погибли и пропали без вести 25 904 военных Финляндии и 126 875 (в пять раз больше) советских военных.

28 июня 2022 года НАТО пригласил Швецию и Финляндию стать членами Альянса.

4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО.

В августе 2023 года Финляндия стала первой страной, которая получила согласие на приобретение у Израиля противоракетной системы "Праща Давида".

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