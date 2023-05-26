Німеччина повертає Новій Зеландії голови корінних жителів, вивезені у ХІХ столітті

У Німеччині в Мангеймі пройде церемонія передачі представникам Нової Зеландії муміфікованих голів маорі, які зберігалися у музеї разом з іншими експонатами колоніальної доби. Про це повідомляє Spiegel.

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Видання повідомляє, що муніципальна рада Мангейма 25 квітня ухвалила рішення про репатріацію голів предків ("того моко" або "мокомокаї") до Нової Зеландії, яка багато років добивалася повернення останків предків аборигенів із музеїв.

Це не перша і не остання репатріація предметів, що зберігаються у Європі з часів колоніальних завоювань. Лише цього року повернення колоніальних експонатів узгодили сім музеїв та колекцій Німеччини.

ДОВІДКА. Мокомокаї – висушені голови аборигенів маорі, корінних жителів Нової Зеландії, які прикрашалися традиційним татуюванням моко. На початку XIX століття маорі продавали такі голови європейцям в обмін на вогнепальну зброю. У Новій Зеландії ведеться кампанія щодо повернення мокомокаї до країни. Мокомокаї – висушені голови аборигенів маорі, корінних жителів Нової Зеландії, які прикрашалися традиційним татуюванням моко. На початку XIX століття маорі продавали такі голови європейцям в обмін на вогнепальну зброю. У Новій Зеландії ведеться кампанія щодо повернення мокомокаї до країни.

Земельна міністерка науки Петра Ольшовськи заявила, що "повернення людських останків є глибокою необхідністю для нас... Вони були вивезені до Європи неправомірно. Ми також вважаємо своїм обов'язком розкривати вичерпну інформацію про наше колоніальне минуле".

Проте часом аналогічна репатріація музейних цінностей оберталася скандалами, пише Spiegel. Наприклад, повернення в Африку експонатів із колоніального Беніну (нині входить до складу Нігерії) з 20 музеїв Німеччини в 2022 році призвело до того, що вони замість музеїв опинилися в приватних колекціях.

У січні 2023 року The New York Times написала, що російські окупанти вкрали в Україні десятки тисяч творів мистецтва та історичних експонатів, включно з предметами античності, і що це найбільше викрадення предметів мистецтва з часів Другої світової війни.

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