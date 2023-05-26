Германия возвращает Новой Зеландии головы коренных жителей, вывезенные в XIX веке
В Германии в Мангейме пройдет церемония передачи представителям Новой Зеландии мумифицированных голов маори, которые хранились в музее вместе с другими экспонатами колониальной эпохи. Об этом сообщает Spiegel.
Издание сообщает, что муниципальный совет Мангейма 25 апреля принял решение о репатриации голов предков ("той моко" или "мокомокаи") в Новую Зеландию, которая много лет добивалась возвращения останков предков аборигенов из музеев.
Это не первая и не последняя репатриация предметов, которые хранятся в Европе со времен колониальных завоеваний. Только в этом году возврат колониальных экспонатов согласовали семь музеев и коллекций Германии.
Земельный министр науки Петра Ольшовски заявила, что "возвращение человеческих останков является глубокой необходимостью для нас... Они были вывезены в Европу неправомерно. Мы также считаем своей обязанностью раскрывать исчерпывающую информацию о нашем колониальном прошлом".
При этом в ряде случаев аналогичная репатриация музейных ценностей оборачивалась скандалами, пишет Spiegel. Например, возвращение в Африку экспонатов из колониального Бенина (ныне входит в состав Нигерии) из 20 музеев Германии в 2022 году привело к тому, что они вместо музеев оказались в частных коллекциях.
- В январе 2023 года The New York Times написала, что российские оккупанты украли в Украине десятки тысяч произведений искусства и исторических экспонатов, включая предметы античности, и что это самое крупное хищение предметов искусства со времен Второй мировой войны.
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