Готували викрадення міністра: у Німеччині нові арешти у справі "рейхсбюргерів"

10 жовтня поліція Німеччини провела в ряді федеральних земель обшуки у так званих рейхсбюргерів і заарештувала кількох людей. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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За заявою генеральної прокуратури Мюнхена, поліція розслідує діяльність ймовірного терористичного угруповання "Об'єднані патріоти" (Vereinte Patrioten), члени якого відомі також як "рейхсбюргери".

Як повідомляється, один із затриманих нібито висловлював готовність брати участь у запланованому викраденні міністра охорони здоров'я ФРН Кала Лаутербаха і з цією метою взявся роздобути вогнепальну зброю в Хорватії.

Інший затриманий підозрюється в тому, що він надав "Об'єднаним патріотам" сервер для конспіративного зв'язку і був адміністратором однієї із закритих чат-груп.

Ще один фігурант розслідування, за версією слідства, навчав членів угруповання поводженню із засобами радіозв'язку та закликав у чат-групах до участі у зборах "Об'єднаних патріотів".

"Об'єднані патріоти", за версією слідства, готували в Німеччині державний переворот і ухвалення конституції на зразок основного закону часів кайзера.

DW нагадує, що за підсумками розслідування "змови з метою державного перевороту" та викрадення міністра обвинувачення пред'явлено вже чотирьом громадянам ФРН. Їм ставлять у провину створення терористичного угруповання чи членство у ньому.

У грудні 2022 року у Німеччині заарештували 25 правих екстремістів, які нібито планували збройний державний переворот. Під час обшуків у них знайшли бойову зброю, сигнальні пістолети та тисячі євро готівкою.

У русі "рейхсбюргерів" є кілька течій – дехто хоче повернути Веймарську Республіку, інші – монархію і династію Гогенцоллернів. Усі вони не визнають ФРН та її демократичні структури й вважають, що вони були нібито "нав'язані Заходом після Другої світової війни".

За даними Федерального відомства з охорони конституції, у 2017 році рух "рейхсбюргерів" налічував до 17 000 осіб, у 2022 році – вже близько 23 000.

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