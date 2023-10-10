Готовили похищение министра: в Германии новые аресты по делу "рейхсбюргеров"

10 октября полиция Германии провела в ряде федеральных земель обыски у так называемых рейхсбюргеров и арестовала несколько человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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По заявлению генеральной прокуратуры Мюнхена, полиция расследует деятельность предполагаемой террористической группировки "Объединенные патриоты" (Vereinte Patrioten), члены которой известны также как "рейхсбюргеры".

Как сообщается, один из задержанных якобы выражал готовность участвовать в запланированном похищении министра здравоохранения ФРГ Кала Лаутербаха и с этой целью взялся раздобыть огнестрельное оружие в Хорватии.

Другой задержанный подозревается в том, что что он предоставил "Объединенным патриотам" сервер для конспиративной связи и был администратором одной из закрытых чат-групп.

Еще один фигурант расследования, по версии следствия, обучал членов группировки обращению со средствами радиосвязи и призывал в чат-группах к участию в собраниях "Объединенных патриотов".

"Объединенные патриоты", по версии следствия, готовили в Германии государственный переворот и для принятия конституции по образцу основного закона времен кайзера.

DW напоминает, что по итогам расследования "заговора с целью государственного переворота" и похищения министра обвинения предъявлены уже четверым гражданам ФРГ. Им вменяют в вину создание террористической группировки или членство в ней.

В декабре 2022 года в Германии арестовали 25 правых экстремистов, которые якобы планировали вооруженный государственный переворот. Во время обысков у них нашли боевое оружие, сигнальные пистолеты и тысячи евро наличными.

В движении "рейхсбюргеров" есть несколько течений – некоторые хотят вернуть Веймарскую Республику, другие – монархию и династию Гогенцоллернов. Все они не признают ФРГ и ее демократические структуры и считают, что они были якобы "навязаны Западом после Второй мировой войны".

По данным Федерального ведомства по охране конституции, в 2017 году движение "рейхсбюргеров" насчитывало до 17 000 человек, в 2022 году – уже около 23 000.

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