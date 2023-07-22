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Губчастий м'яч та голограми-судді. Вчені створили проєкт футбольного матчу на Місяці 2035-го

Этот материал также доступен на русском
22.07.2023, 11:20
Губчастий м'яч та голограми-судді. Вчені створили проєкт футбольного матчу на Місяці 2035-го - Фото
Ілюстрація IET

У Великій Британії вчені з Engineering and Technology (IET) розробили та представили проєкт першого футбольного матчу на Місяці, який може відбутися вже у 2035 році. Про це повідомляє Daily Mail.

На думку вчених, матч треба буде проводити за принципом "п'ять на п'ять" в чотири 10-хвилинні тайми з 20-хвилинними перервами.

Губчастий м'яч та голограми-судді. Вчені створили проєкт футбольного матчу на Місяці 2035-го

Футболісти будуть одягнені у скафандри з функціями охолодження.

Губчастий м'яч та голограми-судді. Вчені створили проєкт футбольного матчу на Місяці 2035-го

Судитимуть голограми – контролювати хід гри та видавати віртуальні червоні та жовті картки, які відображатимуться на спеціальному табло.

Футбольний м'яч буде в півтора рази більший за звичайний.

Вчені вважають, що м'яч має бути зроблений з аерогелю нового покоління – це надасть йому губчастої структури й дозволить відскакувати від землі.

Губчастий м'яч та голограми-судді. Вчені створили проєкт футбольного матчу на Місяці 2035-го

"Місячна місія, що має відбутися у 2025 році, наблизить колонізацію Місяця ще на один крок, так що це лише питання часу, коли ми почнемо думати про те, щоб трансформувати наші хобі й спорт для Місяця в майбутньому", – заявив футуролог Браян Девід Джонсон.

За його словами, розвиток космічних досліджень вимагатиме винахідливості якомога більшої кількості молодих фахівців із потрібними навичками.

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Наталія Медведєва
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