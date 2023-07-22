Губчатый мяч и голограммы-судьи. Ученые создали проект футбольного матча на Луне в 2035-ом

В Великобритании ученые из Engineering and Technology (IET) разработали и представили проект первого футбольного матча на Луне, который может состояться уже в 2035 году. Об этом сообщает Daily Mail.

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По мысли ученых, матч надо будет проводить по принципу "пять на пять" в четыре 10-минутных тайма с 20-минутными перерывами.

Футболисты будут одеты в скафандры с функциями охлаждения.

Судить будут голограммы – контролировать ход игры и выдавать виртуальные красные и желтые карточки, которые будут отображаться на специальном табло.

Футбольный мяч будет в полтора раза больше обычного.

Ученые считают, что мяч должен быть сделан из аэрогеля нового поколения – это придаст ему губчатую структуру и позволит отскакивать от земли.

"Предстоящая в 2025 году лунная миссия приблизит колонизацию Луны еще на один шаг, так что это лишь вопрос времени, когда мы начнем думать о том, чтобы трансформировать наши хобби и спорт для Луны в будущем", – заявил футуролог Брайан Дэвид Джонсон.

По его словам, развитие космических исследований потребует изобретательности как можно большего числа молодых специалистов с нужными навыками.

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28 марта 2023 года сообщалось, что на Луне обнаружили скрытые запасы воды.

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