Чи буде звільнена директорка з персоналу, яка також фігурує у скандалі, поки невідомо

Генеральний директор компанії Astronomer Енді Байрон пішов у відставку після того, як стало вірусним відео, на якому він обіймається з директором з персоналу Крістін Кебот на концерті Coldplay. Про це повідомляє Axios.

Тимчасовим виконувачем обов'язків компанії став співзасновник і головний директор з продуктів Astronomer Піт ДеДжой.

"Як зазначалося раніше, Astronomer відданий цінностям і культурі, якими ми керувалися з моменту нашого заснування. Очікується, що наші лідери встановлюватимуть стандарти як у поведінці, так і в підзвітності, але нещодавно цей стандарт був порушений", – заявили в Astronomer.

Поки невідомо, чи буде звільнена Кебот. Наразі вона перебуває у адміністративній відпустці в очікуванні результатів офіційного розслідування.

Компанія наголосила, що скандал не вплинув на результати її роботи.

"Хоча усвідомлення нашої компанії, можливо, змінилося за одну ніч, наш продукт і наша робота для наших клієнтів залишилися незмінними. Ми продовжуємо робити те, що в нас виходить найкраще: допомагати нашим клієнтам розв'язувати найскладніші проблеми з даними та штучним інтелектом", – повідомили в Astronomer.

Astronomer – стартап, що розробляє ПЗ, підтримується Salesforce Ventures, Insight Partners та Bain Venture Capital. Енді Байрон приєднався до компанії у 2023 році, є членом ради директорів. Особисте життя Байрона зазнало змін після скандалу: його дружина видалила прізвище Байрона зі свого профілю в соцмережах.