Будет ли уволена директор по персоналу, которая также фигурирует в скандале, пока неизвестно

Генеральный директор компании Astronomer Энди Байрон ушел в отставку после того, как в интернете стало вирусным видео, на котором он обнимается с директором по персоналу Кристин Кебот на концерте Coldplay. Об этом сообщает Axios.

Временно исполняющим обязанности компании стал соучредитель и главный директор по продуктам Astronomer, Пит ДеДжой.

"Как уже говорилось ранее, Astronomer привержена ценностям и культуре, которыми мы руководствуемся с момента нашего основания. Ожидается, что наши руководители будут устанавливать стандарты как в поведении, так и в подотчетности, но недавно этот стандарт был нарушен", – заявили в Astronomer.

Пока неизвестно, будет ли Кебот уволена. В настоящее время она находится в административном отпуске в ожидании результатов официального расследования.

Компания подчеркнула, что скандал не повлиял на результаты ее работы.

"Хотя осведомленность о нашей компании, возможно, изменилась за одну ночь, наш продукт и наша работа для наших клиентов остались неизменными. Мы продолжаем делать то, что у нас получается лучше всего: помогать нашим клиентам решать самые сложные проблемы в области данных и искусственного интеллекта", – сообщили в Astronomer.

Astronomer – это разрабатывающая программное обеспечение компания-стартап, поддерживаемая Salesforce Ventures, Insight Partners и Bain Venture Capital. Энди Байрон присоединился к компании в 2023 году и является членом совета директоров. Личная жизнь Байрона изменилась после скандала: его жена удалила фамилию Байрона со своего профиля в социальных сетях.