Генеральный директор Astronomer, обнимавшийся на концерте с коллегой, ушел в отставку
Генеральный директор компании Astronomer Энди Байрон ушел в отставку после того, как в интернете стало вирусным видео, на котором он обнимается с директором по персоналу Кристин Кебот на концерте Coldplay. Об этом сообщает Axios.
Временно исполняющим обязанности компании стал соучредитель и главный директор по продуктам Astronomer, Пит ДеДжой.
"Как уже говорилось ранее, Astronomer привержена ценностям и культуре, которыми мы руководствуемся с момента нашего основания. Ожидается, что наши руководители будут устанавливать стандарты как в поведении, так и в подотчетности, но недавно этот стандарт был нарушен", – заявили в Astronomer.
Пока неизвестно, будет ли Кебот уволена. В настоящее время она находится в административном отпуске в ожидании результатов официального расследования.
Компания подчеркнула, что скандал не повлиял на результаты ее работы.
"Хотя осведомленность о нашей компании, возможно, изменилась за одну ночь, наш продукт и наша работа для наших клиентов остались неизменными. Мы продолжаем делать то, что у нас получается лучше всего: помогать нашим клиентам решать самые сложные проблемы в области данных и искусственного интеллекта", – сообщили в Astronomer.
Astronomer – это разрабатывающая программное обеспечение компания-стартап, поддерживаемая Salesforce Ventures, Insight Partners и Bain Venture Capital. Энди Байрон присоединился к компании в 2023 году и является членом совета директоров. Личная жизнь Байрона изменилась после скандала: его жена удалила фамилию Байрона со своего профиля в социальных сетях.
- Компания Astronomer впервые отреагировала на скандал с видео, на котором женатый Байрон обнимал коллегу, в пятницу, 18 июля. Многие специалисты по связям с общественностью считают, что реакция компании была запоздалой и недостаточной.
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