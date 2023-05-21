Гілларі Клінтон назвала ймовірну перемогу Трампа у 2024 році загрозою для України

Колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон вважає, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році стане загрозою для України. Про це вона сказала в інтерв'ю Financial Times.

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Клінтон сказала, що не вірить у перемогу Трампа, але попередила: якщо йому це вдасться, це буде "кінець демократії у Сполучених Штатах" і "кінець України".

Гілларі Клінтон вважає, що "складний, месіанський, самозакоханий, авторитарний" Володимир Путін розраховував на вихід США з НАТО за президентства Трампа.

"Для нього це стало б легкою прогулянкою. І тому, коли Трамп не переміг, він [Путін] вирішив, що має йти вперед", – сказала вона. Це виявилося "абсолютно помилковим розрахунком", додала Клінтон.

Вона припустила, що невдала війна Росії проти України змусила й китайського лідера Сі Цзіньпіна переглянути свої плани щодо Тайваню.

"Трамп був подарунком для таких людей, як Сі та Путін. Він був настільки закоханий в авторитарних лідерів, що не був здатен до будь-якого стратегічного підходу до Китаю. І знаєте, він явно збирався робити все, що Путін хотів від НАТО", – сказала Клінтон.

Гілларі Клінтон у 2016 році програла президентські вибори Дональду Трампу.

У травні 2023 року Трамп заявив, що "припинив би війну за добу". Президент Володимир Зеленський відповів, що Трампа уже мав таку можливість.

Байден зберігає перевагу над Трампом перед виборами президента США у 2024 році.

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