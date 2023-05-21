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Хиллари Клинтон назвала возможную победу Трампа в 2024 году угрозой для Украины

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2023, 07:38
Хиллари Клинтон назвала возможную победу Трампа в 2024 году угрозой для Украины - Фото
Фото: EPA

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон считает, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году станет угрозой для Украины. Об этом она сказала в интервью Financial Times.

Клинтон сказала, что не верит в победу Трампа, но предупредила: если ему это удастся, это будет "конец демократии в Соединенных Штатах" и "конец Украины".

Хиллари Клинтон считает, что "сложный, мессианский, самовлюбленный, авторитарный" Владимир Путин рассчитывал на выход США из НАТО при президентстве Трампа.

"Для него это стало бы легкой прогулкой. И потому, когда Трамп не победил, он [Путин] решил, что должен идти вперед", – сказала она. Это оказалось "совершенно ошибочным расчетом", добавила Клинтон.

Она предположила, что неудачная война России против Украины заставила и китайского лидера Си Цзиньпина пересмотреть свои планы по Тайваню.

"Трамп был подарком для таких людей, как Си и Путин. Он был настолько влюблен в авторитарных лидеров, что не способен к любому стратегическому подходу к Китаю. И знаете, он явно собирался делать все, что Путин хотел от НАТО", – сказала Клинтон.

Андрей Водяный
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