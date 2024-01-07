Глава МЗС Італії: Нам потрібна європейська армія, не можна це відкладати

Фото: EPA / GIUSEPPE LAMI

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що Європейський Союз мусить створити власну армію, якщо хоче відігравати роль у підтриманні миру та запобіганні конфліктам. Про це він сказав у інтерв'ю La Stampa.

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"Якщо ми хочемо бути миротворцями у світі, нам потрібна європейська армія. Це фундаментальна передумова для проведення ефективної європейської зовнішньої політики. У світі з такими потужними гравцями, як Сполучені Штати, Китай, Індія, Росія, з кризами, що простягаються від Близького Сходу до Індо-Тихоокеанського регіону, громадяни Італії, Німеччини, Франції чи Словенії можуть бути захищені лише тим, що вже існує, а саме Європейським Союзом", – цитує Таяні агентство Reuters.

"Тому оборона і спільна армія мають стати конкретним фактом. І відкладати це не можна", – додав міністр.

Таяні також припустив, що Євросоюзу варто переглянути свою структуру і замість двох посад – президента Європейської ради та президента Європейської комісії – залишити одну.

Міністр Таяні – лідер партії Forza Italia, заснованої Сільвіо Берлусконі. На останніх виборах в Італії вона отримала 45 мандатів у складі правоцентристської коаліції на чолі з партією Брати Італії Джорджи Мелоні.