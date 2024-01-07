Глава МИД Италии: Нам нужна европейская армия, нельзя это откладывать

Антонио Таяни считает, что европейцев должна защищать общая европейская армия, а не только национальные вооруженные силы

Фото: EPA / GIUSEPPE LAMI

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что Европейский союз должен создать собственную армию, если хочет играть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов. Об этом он сказал в интервью La Stampa.

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"Если мы хотим быть миротворцами в мире, нам нужна европейская армия. Это фундаментальная предпосылка для проведения эффективной европейской внешней политики. В мире с такими мощными игроками, как Соединенные Штаты, Китай, Индия, Россия, с кризисами, простирающимися от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, граждане Италии, Германии, Франции или Словении могут быть защищены только тем, что уже существует, а именно Европейским союзом", — цитирует Таяни агентство Reuters.

"Поэтому оборона и общая армия должны стать конкретным фактом. И откладывать это нельзя", — добавил министр.

Таяни также предположил, что Евросоюзу следует пересмотреть свою структуру и вместо двух должностей – президента Европейского совета и президента Европейской комиссии – оставить одну.

Министр Таяни – лидер партии Forza Italia, основанной Сильвио Берлускони. На последних выборах в Италии она получила 45 мандатов в составе правоцентристской коалиции во главе с партией Братья Италии Джорджи Мэлони.