Глава МИД Италии: Нам нужна европейская армия, нельзя это откладывать
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что Европейский союз должен создать собственную армию, если хочет играть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов. Об этом он сказал в интервью La Stampa.
"Если мы хотим быть миротворцами в мире, нам нужна европейская армия. Это фундаментальная предпосылка для проведения эффективной европейской внешней политики. В мире с такими мощными игроками, как Соединенные Штаты, Китай, Индия, Россия, с кризисами, простирающимися от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, граждане Италии, Германии, Франции или Словении могут быть защищены только тем, что уже существует, а именно Европейским союзом", — цитирует Таяни агентство Reuters.
"Поэтому оборона и общая армия должны стать конкретным фактом. И откладывать это нельзя", — добавил министр.
Таяни также предположил, что Евросоюзу следует пересмотреть свою структуру и вместо двух должностей – президента Европейского совета и президента Европейской комиссии – оставить одну.
Министр Таяни – лидер партии Forza Italia, основанной Сильвио Берлускони. На последних выборах в Италии она получила 45 мандатов в составе правоцентристской коалиции во главе с партией Братья Италии Джорджи Мэлони.
- Предложения создать общие вооруженные силы Евросоюза раздаются уже давно, но с 2021 года европейские чиновники начали говорить о планах создания военных сил ЕС больше, чем за последние восемь лет взяты вместе. Мы подробно писали об этом здесь: Время стального кулака Европы. Новая история LIGA.net с генералами Евросоюза.
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году поддержка создания совместной армии значительно увеличилась.