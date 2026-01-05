Ідентифіковано 40 жертв пожежі у швейцарському барі: загиблі – громадяни чотирьох держав

З-поміж 40 загиблих на курорті Кран-Монтана – громадяни Франції, Швейцарії, Італії та Португалії

Меморіал (Фото: Jean-Christophe Bott / EPA)

Слідчі встановили особи всіх 40 людей, які загинули внаслідок пожежі в новорічну ніч на швейцарському гірськолижному курорті. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на правоохоронці.

Місцева поліція поінформувала, що ідентифіковано всіх загиблих. Правоохоронці відмовилися публікувати імена жертв, щоб захистити родини загиблих.

Серед них є громадяни Швейцарії, Франції, Італії та Португалії, наймолодшим з яких є 14-річний французький хлопчик, повідомили слідчі кантону Вале.

Внаслідок пожежі, ймовірно спричиненої займанням від бенгальських вогнів звукоізоляційного матеріалу в підвалі клубу, постраждали 119 людей. Багато з них були доставлені до спеціалізованих опікових відділень у сусідніх країнах, оскільки швейцарські лікарні працюють на межі своїх можливостей.

У п'ятницю прокуратура кантону Вале повідомила про початок кримінального розслідування щодо двох власників бару Le Constellation. Серед можливих звинувачень – ненавмисне вбивство.

Як повідомила головна прокурорка кантону Беатріс Піллу, розслідування вивчить усі аспекти трагедії, включно з кількістю людей, допущених до бару, доступні аварійні виходи та матеріали, використані під час ремонтних робіт у будівлі.

Бар на гірськолижному курорті Кран-Монтана належить французькій парі. Жінка перебувала в барі й отримала опіки руки, але вижила, а чоловік був в іншому місці, повідомила французька телекомпанія BFMTV.