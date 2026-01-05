Идентифицированы 40 жертв пожара в швейцарском баре: погибшие – граждане четырех стран

Среди 40 погибших на курорте Кран-Монтана – граждане Франции, Швейцарии, Италии и Португалии

Мемориал (Фото: Jean-Christophe Bott / EPA)

Следователи установили личности всех 40 человек, погибших в результате пожара в новогоднюю ночь на швейцарском горнолыжном курорте. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на правоохранителей.

Местная полиция проинформировала, что идентифицированы все погибшие. Правоохранители отказались публиковать имена жертв, чтобы защитить семьи погибших.

Среди них есть граждане Швейцарии, Франции, Италии и Португалии, самым младшим из которых является 14-летний французский мальчик, сообщили следователи кантона Вале.

В результате пожара, вероятно вызванного возгоранием от бенгальских огней звукоизоляционного материала в подвале клуба, пострадали 119 человек. Многие из них были доставлены в специализированные ожоговые отделения в соседних странах, поскольку швейцарские больницы работают на пределе своих возможностей.

В пятницу прокуратура кантона Вале сообщила о начале уголовного расследования в отношении двух владельцев бара Le Constellation. Возможные обвинения включают непредумышленное убийство.

Как сообщила главный прокурор кантона Беатрис Пиллу, расследование изучит все аспекты трагедии, включая количество людей, допущенных в бар, доступные аварийные выходы и материалы, использованные во время ремонтных работ в здании.

Бар на горнолыжном курорте Кран-Монтана принадлежит французской паре. Женщина находилась в баре и получила ожоги руки, но выжила, а мужчина был в другом месте, сообщила французская телекомпания BFMTV.