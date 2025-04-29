Іспанський суд не виключає, що блекаут спричинила кібератака. Згадали про Україну

Блекаут в Іспанії (Фото: Borja Sanchez-Trillo/ EPA)

Національний суд Іспанії розпочав розслідування масштабного відключення електроенергії, що сталося на Піренейському півострові 28 квітня. Суд не виключає можливість кібератаки попри заперечення іспанського оператора електромереж Red Eléctrica – зокрема і через кібератаку на українські електромережі у 2016 році. Про це повідомляє El Pais.

Суддя Хосе Луїс Калама, обґрунтовуючи початок власного розслідування, заявив, що 28 квітня на півострові "сталося те, чого ніколи раніше не траплялося".

Він заявив, що відключення електроенергії "створило критичну ситуацію для добробуту й відчуття безпеки всіх громадян", оскільки вплинуло на комп’ютерні системи, що "підтримують інфраструктуру та надають важливі послуги суспільству, такі як охорона здоров’я, енергетика, промисловість, транспорт тощо".

"Хоча причина масштабного відключення електроенергії наразі невідома, кібертероризм є однією з можливих причин. Тому необхідно розпочати судове розслідування, щоб з’ясувати, чи можуть такі події становити злочин тероризму", – заявив Калама.

Суддя наголосив, що у звіті про кіберзагрози Національного криптологічного центру за 2017 рік зазначено, що "найбільша небезпека полягає в атаках, що походять з іноземних держав".

"Це був випадок кібератак на українські електроенергетичні компанії, що спричинило відключення електроенергії у 2016 році, залишивши мільйони людей без електроенергії", – нагадав він.

Суд запросив у Red Eléctrica та двох підрозділів Національної поліції – Національного криптологічного центру й Головного управління розвідки, у десятиденний термін надати окремі звіти про причини відключення електроенергії.