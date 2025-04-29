Испанский суд не исключает, что блэкаут повлекла за собой кибератака. Вспомнили Украину

Блэкаут в Испании (Фото: Borja Sanchez-Trillo/EPA)

Национальный суд Испании приступил к расследованию масштабного отключения электроэнергии, произошедшем на Пиренейском полуострове 28 апреля. Суд не исключает возможность кибератаки, несмотря на возражения испанского оператора электросетей Red Eléctrica – в том числе и из-за кибератаки на украинские электросети в 2016 году. Об этом сообщает El Pais.

Судья Хосе Луис Калама, обосновывая начало собственного расследования, заявил, что 28 апреля на полуострове "произошло то, чего никогда раньше не случалось".

Он заявил, что отключение электроэнергии "создало критическую ситуацию для благополучия и ощущения безопасности всех граждан", поскольку повлияло на компьютерные системы, "поддерживающие инфраструктуру и оказывающие важные услуги обществу, такие как здравоохранение, энергетика, промышленность, транспорт и т.д.".

"Хотя причина масштабного отключения электроэнергии пока неизвестна, кибертерроризм является одной из возможных причин. Поэтому необходимо начать судебное расследование, чтобы выяснить, могут ли такие события являться преступлениями терроризма", — заявил Калама.

Судья подчеркнул, что в отчете о киберугрозах Национального криптологического центра за 2017 год отмечено, что "наибольшая опасность заключается в атаках, происходящих из иностранных государств".

"Это был случай кибератак на украинские электроэнергетические компании, повлекшие отключение электроэнергии в 2016 году, оставив миллионы людей без электроэнергии", — напомнил он.

Суд затребовал у Red Eléctrica и двух подразделений Национальной полиции – Национального криптологического центра и Главного управления разведки, в десятидневный срок предоставить отдельные отчеты о причинах отключения электроэнергии.