Канада збирається обмежити кількість іноземних студентів через житлову кризу

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Уряд Канади збирається встановити обмеження на кількість іноземних студентів у країні через житлову кризу, розказав міністр імміграції Марк Міллер в ефірі CTV.

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Наскільки сильним буде скорочення, поки що не відомо.

За офіційними даними, у 2022 році в Канаді було понад 800 000 студентів з чинними візами. Ще десять років тому ця кількість становила тільки 275 000. Канада популярна серед іноземних студентів, тому що тут відносно легко отримати дозвіл на роботу.

"Такий обсяг викликає занепокоєння. Система вийшла з-під контролю", – визнав канадський міністр.

У 2025 році в Канаді мають відбутися наступні парламентські вибори й, судячи з останніх опитувань, Ліберальна партія Джастіна Трюдо їх програє. Станом на початок 2023 року її готові підтримати 24-26% виборців, тоді як підтримка Консервативної партії П'єра Полієва сягає 40%.

Канадський уряд активно підтримує імміграцію, яка стимулює економічний розвиток країни на тлі старіючого населення. Але збільшення кількості мігрантів та іноземних студентів настільки посилює попит на житло, що ринок не встигає його задовольняти.