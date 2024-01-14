Канада собирается ограничить количество иностранных студентов из-за жилищного кризиса

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Правительство Канады собирается установить ограничения на количество иностранных студентов в стране из-за жилищного кризиса, рассказал министр иммиграции Марк Миллер в эфире CTV.

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Насколько сильным будет сокращение, пока неизвестно.



По официальным данным, в 2022 году в Канаде насчитывалось более 800 000 студентов с действующими визами. Еще десять лет назад это количество составляло только 275 000. Канада популярна среди иностранных студентов, потому что здесь относительно легко получить разрешение на работу.

"Такой объем вызывает беспокойство. Система вышла из-под контроля", – признал канадский министр.

В 2025 году в Канаде должны пройти следующие парламентские выборы и, судя по последним опросам, Либеральная партия Джастина Трюдо их проиграет. По состоянию на начало 2023 года ее готовы поддержать 24-26% избирателей, тогда как поддержка Консервативной партии Пьера Полиева достигает 40%.

Канадское правительство активно поддерживает иммиграцию, стимулирующую экономическое развитие страны на фоне стареющего населения. Но увеличение количества мигрантов и иностранных студентов настолько усиливает спрос на жилье, что рынок не успевает его удовлетворять.