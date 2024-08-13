Контрабанда до Росії: у Литві розкрили схему ймовірного постачання товарів на суму майже 2 млн євро

У рамках розслідування проведено 18 обшуків у будинках, автомобілях і ділових приміщеннях підозрюваних у Вільнюсі

Вільнюс. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/STR)

У Литві розгорнулося масштабне розслідування у справі про порушення міжнародних санкцій і контрабанду товарів до Росії на майже 2 млн євро. Підозрювані – семеро фізичних і четверо юридичних осіб. Про це повідомила пресслужба Служби розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литви.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Загальна вартість ймовірної контрабанди становить майже 2 млн євро, розповіли у службі.

За даними правоохоронців, група з п'яти литовських громадян, діючи, ймовірно, за вказівками російських громадян, намагалася обійти міжнародні санкції та експортувати до Росії товари, заборонені до ввезення.

У Литві розповіли, що група закупила зазначені товари в країнах ЄС із березня 2022 року до серпня 2024 року, використовуючи експортні декларації з неправдивими найменуваннями і вказуючи в документах країни призначення, такі як: Туреччина, Казахстан, Узбекистан і Білорусь.

У рамках розслідування проведено 18 обшуків у будинках, автомобілях і ділових приміщеннях підозрюваних у Вільнюсі. Підозрюваним висунуто обвинувачення, на їхнє майно накладено тимчасові обмеження.

У Литві наголосили: прокуратура попереджає, що за порушення міжнародних санкцій і контрабанду передбачено суворі заходи покарання, включно зі штрафами та позбавленням волі на строк до восьми років.