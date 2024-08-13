Контрабанда в РФ: в Литве раскрыли схему вероятной поставки товаров на почти 2 млн евро

В рамках расследования проведено 18 обысков в домах, автомобилях и деловых помещениях подозреваемых в Вильнюсе

Вильнюс. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/STR)

В Литве развернулось масштабное расследование по делу о нарушении международных санкций и контрабанде товаров в Россию почти на 2 млн евро. Подозреваемые – семь физических и четверо юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба Службы расследования финансовых преступлений при Министерстве внутренних дел Литвы.

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Общая стоимость предполагаемой контрабанды составляет около 2 млн евро, рассказали в службе.

По данным правоохранителей, группа из пяти литовских граждан, действуя, вероятно, по указаниям российских граждан, пыталась обойти международные санкции и экспортировать в Россию товары, запрещенные к ввозу.

В Литве рассказали, что группа закупила указанные товары в странах ЕС с марта 2022-го по август 2024 года, используя экспортные декларации с ложными наименованиями и указывая в документах страны назначения, такие как: Турция, Казахстан, Узбекистан и Беларусь.

В рамках расследования проведено 18 обысков в домах, автомобилях и деловых помещениях подозреваемых в Вильнюсе. Подозреваемым предъявлены обвинения, на их имущество наложены временные ограничения.

В Литве отметили: прокуратура предупреждает, что за нарушение международных санкций и контрабанду предусмотрены строгие меры наказания, включая штрафы и лишение свободы на срок до восьми лет.