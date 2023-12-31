Королева Данії заявила, що хоче зректися престолу

Під час традиційного передноворічного звернення до нації королева повідомила, що 14 січня передасть трон Данії своєму синові, наслідному принцу Фредеріку

Маргрете II з чоловіком, принцом-консортом Генріком (Фото - Wikipedia)

Королева Данії Маргрете II заявила, що має намір зректися престолу 14 січня 2024 року.

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Під час традиційного передноворічного звернення до нації королева повідомила, що 14 січня передасть трон своєму синові, наслідному принцу Фредеріку.

Королева Маргрете II вступила на престол у 1972 році. Її правління триває 52 роки. Нині королеві 83 роки.

У лютому 2023 року королева перенесла успішну операцію, яка, як вона сказала, "змусила задуматися про майбутнє – чи настав час залишити відповідальність наступному поколінню".

"Я вирішила, що зараз влучний час. 14 січня 2024 року – через 52 роки після того, як я змінила свого улюбленого батька – я піду з посади королеви Данії", – сказала Маргрете II.

Трон Данії та королівський титул перейде до принца Фредеріка, який правитиме під ім'ям Фредеріка Десятого.

Королева Маргрете II з 1991 року працювала як професійна дизайнерка декорацій та костюмів, останніми роками – для балетних постановок театру Тіволі в Копенгагені.

У королівської родини Данії двоє дітей та вісім онуків.

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