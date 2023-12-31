Королева Данії заявила, що хоче зректися престолу
Королева Данії Маргрете II заявила, що має намір зректися престолу 14 січня 2024 року.
Під час традиційного передноворічного звернення до нації королева повідомила, що 14 січня передасть трон своєму синові, наслідному принцу Фредеріку.
Королева Маргрете II вступила на престол у 1972 році. Її правління триває 52 роки. Нині королеві 83 роки.
У лютому 2023 року королева перенесла успішну операцію, яка, як вона сказала, "змусила задуматися про майбутнє – чи настав час залишити відповідальність наступному поколінню".
"Я вирішила, що зараз влучний час. 14 січня 2024 року – через 52 роки після того, як я змінила свого улюбленого батька – я піду з посади королеви Данії", – сказала Маргрете II.
Трон Данії та королівський титул перейде до принца Фредеріка, який правитиме під ім'ям Фредеріка Десятого.
- Королева Маргрете II з 1991 року працювала як професійна дизайнерка декорацій та костюмів, останніми роками – для балетних постановок театру Тіволі в Копенгагені.
- У королівської родини Данії двоє дітей та вісім онуків.
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