Королева Дании заявила, что хочет отречься от престола

Во время традиционного предновогоднего обращения к нации королева сообщила, что 14 января передаст трон Дании своему сыну, наследному принцу Фредерику

Маргрете II с мужем, принцем-консортом Хенриком (Фото - Wikipedia)

Королева Дании Маргрете II заявила, что намерена отречься от престола 14 января 2024 года.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Во время традиционного предновогоднего обращения к нации королева сообщила, что 14 января передаст трон своему сыну, наследному принцу Фредерику.

Королева Маргрете II вступила на престол в 1972 году. Ее правление продолжается 52 года. Сейчас королеве 83 года.

В феврале 2023 года королева перенесла успешную операцию, которая, как она сказала, "заставила задуматься о будущем – пришло ли время оставить ответственность следующему поколению".

"Я решила, что сейчас подходящее время. 14 января 2024 года – через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца – я уйду с поста королевы Дании", – сказала Маргрете II.

Трон Дании и королевский титул перейдет к принцу Фредерику, который будет править под именем Фредерика Десятого.

Королева Маргрете II с 1991 года работала как профессиональный дизайнер декораций и костюмов, в последние годы – для балетных постановок театра Тиволи в Копенгагене.

У королевской семьи Дании двое детей и восемь внуков.

Читайте также: Королева Дании о Путине: Неприятный человек. Могу сказать о нем что угодно, но не хорошее