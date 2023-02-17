Королева Дании о Путине: Неприятный человек. Могу сказать о нем что угодно, но не хорошее
Королева Дании Маргрете II заявила, что российский диктатор Владимир Путин оставил у нее впечатление неприятного человека. Об этом она сообщила в интервью датскому еженедельнику Weekendavisen, которое цитирует Spiegel.
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По ее словам, на встрече с Путиным она получила, что угодно, но только не хорошее представление о диктаторе.
Она отметила, что всегда считала его неприятным человеком.
"Я никогда в жизни не видел таких холодных глаз", — заявила монарх.
Путин познакомился с Маргрете II во время ее визита в Россию в 2011 году — в то время он был премьер-министром при президенте Дмитрии Медведеве.
В 2014 году она снова встретилась с Путиным в рамках памятного мероприятия, посвященного 70-летию высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
- Во время послания 21 февраля Путин будет говорить, что война против Украины "идет по плану", сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.
- Недавно начальник ГУР Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление Украины в марте, бои будут "самыми жаркими".
- Владимир Путин понимает, что у России большие проблемы, а поэтому он и его окружение пытаются снять с себя ответственность за войну против Украины, сказал Буданов.
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