Королева Дании о Путине: Неприятный человек. Могу сказать о нем что угодно, но не хорошее

Королева Дании Маргрете II заявила, что российский диктатор Владимир Путин оставил у нее впечатление неприятного человека. Об этом она сообщила в интервью датскому еженедельнику Weekendavisen, которое цитирует Spiegel.

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По ее словам, на встрече с Путиным она получила, что угодно, но только не хорошее представление о диктаторе.

Она отметила, что всегда считала его неприятным человеком.

"Я никогда в жизни не видел таких холодных глаз", — заявила монарх.

Путин познакомился с Маргрете II во время ее визита в Россию в 2011 году — в то время он был премьер-министром при президенте Дмитрии Медведеве.

В 2014 году она снова встретилась с Путиным в рамках памятного мероприятия, посвященного 70-летию высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

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Дмитро Гриниченко

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