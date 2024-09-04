Китай планує запустити понад 25 000 супутників

Для цього КНР потрібно створити індустрію космічної інформації вартістю понад 28,2 млрд доларів

Ракета-носій Lijian-1 Y2 виводить на орбіту групу експериментальних супутників (фото: EPA-EFE/XINHUA/Wang Heng CHINA OUT/UK AND IRELAND OUT/MANDATORY CREDIT EDITORIAL USE ONLY)

Уряд Китайської Народної Республіки планує запустити в космос понад 25 000 супутників до 2035 року. Про це повідомляє SpaceNews.

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Загалом КНР планує запустити 12 000 супутників мегасузір’я G60 Starlink. Таким чином Піднебесна планує стати конкурентом SpaceX, який має на орбіті понад 6000 супутників.

Крім цього, Китай також схвалив створення ще одного мегасузір'я під назвою Guowang (SatNet) із 13 000 супутників.

"Китай планує запустити угруповання з 13 000 інтернет-супутників під назвою Guo Wang, що перекладається як "державна мережа". Цей проєкт, започаткований у 2021 році, очолює компанія SatNet, створена Комісією з нагляду та управління державними активами Китаю. Ймовірно, що наявні китайські мегасузір'я будуть поглинуті Guo Wang, що свідчить про високий пріоритет проєкту", – пояснює LIGA.net Юліана Зюсс, наукова співробітниця з космічної безпеки Британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI).

Згідно з підрахунками Європейської космічної агенції, станом на 2024 рік загалом на орбіті Землі перебуває 9000 космічних супутників.

Нагадаємо, 6 серпня Китай запустив перші 18 супутників мегасузір’я G60 Starlink, також відомого як Qianfan.