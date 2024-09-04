Китай планирует запустить более 25 000 спутников

Для этого КНР нужно создать индустрию космической информации стоимостью свыше 28,2 млрд долларов

Ракета-носитель Lijian-1 Y2 выводит на орбиту группу экспериментальных спутников.

Правительство Китайской Народной Республики планирует запустить в космос более 25 000 спутников к 2035 году. Об этом сообщает SpaceNews.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Всего КНР планирует запустить 12 000 спутников мегасозвездия G60 Starlink. Таким образом Поднебесная планирует стать конкурентом SpaceX, имеющим на орбите более 6000 спутников.

Кроме того, Китай также одобрил создание еще одного мегасозвездия под названием Guowang (SatNet) из 13 000 спутников.

"Китай планирует запустить группировку из 13 000 интернет-спутников под названием Guo Wang, что переводится как "государственная сеть". Этот проект, начатый в 2021 году, возглавляет компания SatNet, созданная Комиссией по надзору и управлению государственными активами Китая. Вероятно, китайские мегасозвездия будут поглощены Guo Wang, что свидетельствует о высоком приоритете проекта", – объясняет LIGA.net Юлиана Зюсс, научная сотрудница по космической безопасности Британского Королевского института объединенных служб (RUSI).

Согласно подсчетам Европейского космического агентства, по состоянию на 2024 год в целом на орбите Земли находится 9000 космических спутников.

Напомним, 6 августа Китай запустил первые 18 спутников мегасозвездия G60 Starlink, также известного как Qianfan.