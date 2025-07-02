Китай випробував новий дрон-розвідник, що ховається в артснаряді

Нова система здатна подолати 10 км за декілька секунд та швидко передати дані для корегування вогню

Ілюстративне фото: WEIBIO

В Китаї відбулися випробування нового розвідувального дрона, носієм якого є 155-мм артилерійський снаряд. Перед влученням безпілотник відокремлюється від боєприпасу та корегує подальший вогонь. Про це повідомляє South China Morning Post.

За даними медіа, китайські інженери працювали над системою "Тяньянь" ("Небесне око") близько 12 років. Наразі вона пройшла п'ять успішних бойових випробувань на одному з полігонів країни.

Новий дрон здатний витримувати надмірне навантаження під час запуску снаряда, що в 3000 разів перевищує їхню власну вагу.

"Це можна порівняти з навантаженням 35 дорослих африканських слонів, що стануть на людину", – зазначили журналісти видання.

Дрон відокремлюється від снаряда під час польоту завдяки серії спланованих детонацій без використання електронного керування, яке може бути пошкоджено через перевантаження.

Після відділення дрон може корегувати подальший артилерійський вогонь.

Поки що система "Тяньянь" може літати на відстань близько 10 км, але команда розробників повідомила, що працює над збільшенням дальності польоту та енергозбереженням для збільшення тривалості перебування у повітрі.

Новий китайський дрон-розвідник "Тяньянь"