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Лідери G7: Змусимо відповідати всіх, хто вчинив воєнні злочини в Україні

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19.05.2023, 17:00
Лідери G7: Змусимо відповідати всіх, хто вчинив воєнні злочини в Україні - Фото
Лідери G7 на саміті в Хіросімі (Фото: ЕРА)

Лідери "Великої сімки" на саміті у Хіросімі виступили за притягнення до кримінальної відповідальності росіян, що вчинили воєнні злочини в Україні. 

"Ми підтверджуємо нашу відданість притягненню винних до відповідальності згідно з міжнародним правом, зокрема шляхом підтримки зусиль міжнародних механізмів, таких як Міжнародний кримінальний суд", – йдеться у заяві.

Вони підкреслили, що "рішуче засуджують" депортацію українських дітей до Росії й надалі стежитимуть за розслідуванням Міжнародного суду з цього приводу.

Представники G7 також нагадали про Бучанську декларацію, яку 31 березня 2023 року підписали у Києві лідери України, Молдови, Словаччини, Словенії та Хорватії.

Документ передбачає притягнення до відповідальності тих, хто скоїв в Україні найтяжчі злочини, включно з масовими вбивствами в Бучі, які стали символом жахіть російської агресії.

  • 27 квітня ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій наголошується, що, згідно з нормами міжнародного права, примусова депортація українських дітей на територію РФ – це ознака геноциду.

Читайте також: Прем'єр Нідерландів: РФ не має виграти, злочини не повинні залишитися безкарними

Мілана Головань
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