Лидеры G7: Заставим отвечать всех, кто совершил военные преступления в Украине

Лидеры "Большой семерки" на саммите в Хиросиме выступили за привлечение к уголовной ответственности россиян, совершивших военные преступления в Украине.

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"Мы подтверждаем нашу приверженность привлечению виновных к ответственности согласно международному праву, в том числе путем поддержки усилий международных механизмов, таких как Международный уголовный суд", – говорится в заявлении.

Они подчеркнули, что "решительно осуждают" депортацию украинских детей в Россию и дальше будут следить за расследованием Международного суда по этому поводу.

Представители G7 также напомнили о Бучанской декларации, которую 31 марта 2023 подписали в Киеве лидеры Украины, Молдовы, Словакии, Словении и Хорватии.

Документ предусматривает привлечение к ответственности тех, кто совершил в Украине тяжкие преступления, включая массовые убийства в Буче, которые стали символом ужасов российской агрессии.

27 апреля ПАСЕ приняла резолюцию, в которой отмечается, что, согласно нормам международного права, принудительная депортация украинских детей на территорию РФ – это признак геноцида.

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