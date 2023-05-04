Премьер Нидерландов: РФ не должна выиграть, преступления не должны остаться безнаказанны

Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Нидерландов, потому что Россия не должна выиграть эту войну. Об этом заявил в Twitter премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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Рютте написал, что для него большая честь вместе с премьером Бельгии Александером де Кроо приветствовать в Гааге президента Владимира Зеленского.

Премьер Нидерландов считает, что Россия "начала войну против свободы, демократии и верховенства закона в нашей части мира". "Вот почему мы поддерживаем украинцев и вот почему Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку. Россия не должна выиграть эту войну. И преступления Путина не должны остаться безнаказанными", – подчеркнул он.



Рютте отметил, что визит Зеленского пришелся на день памяти жертв Второй мировой войны и голландских военнослужащих, которые тогда принесли высшую жертву в стремлении к миру и свободе – ту жертву, благодаря которой Нидерланды с 1945 года остаются свободной страной.

"Этого мы хотим и для Украины. Поэтому Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину всеми возможными способами. Каждый дюйм пути, столько, сколько потребуется", – написал Рютте.

3 мая 2023 года Зеленский посетил Финляндию с официальным визитом: обсуждали путь в НАТО и оружие.

4 мая Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды.

Зеленский в Нидерландах заявил, что уверен в успехе наступления ВСУ.

Сергій Бережний

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