СМИ Нидерландов пишут, что в страну прилетел Зеленский

Президент Владимир Зеленский прилетел в Нидерланды после своего визита в Финляндию. Об этом сообщили нидерландские издания NOS и RTL.

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По данным, Зеленский прибыл в страну правительственным самолетом Нидерландов. МИД государства не предоставил комментарии NOS.

Отмечается, что движения нидерландской правительственной авиации "свидетельствуют о визите высокого ранга из Украины". Согласно источникам издания, правительственный самолет следовал из Хельсинки в Нидерланды.

Зеленский может выступить завтра в Гааге с речью под названием "Нет мира без справедливости", пишет NOS.

Это первый визит Зеленского в качестве главы государства в Нидерланды.

Ранее издание Bild сообщало, что Зеленского ожидают в Германии 14 мая, чтобы вручить ему премию Карла Великого.

Офис президента не анонсирует зарубежные визиты Зеленского во время военного положения, говорил LIGA.net пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

3 мая 2023 г. Зеленский посетил Финляндию с официальным визитом: обсуждали путь в НАТО и оружие.

Президент Финляндии заявил, что государство не сможет передать Украине американские истребители F/A-18 Hornet, пока не заменит их современными F-35.

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Артем Джеріпа

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