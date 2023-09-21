Ми непохитно впевнені, що Україна переможе: король Великої Британії Карл III

Король Великої Британії Карл III у парламенті Франції закликав до єдності Європи перед "жахливим вторгненням і невиправданою агресією" Росії проти України і висловив переконання, що Україна переможе і принципи свободи візьмуть верх.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Сьогодні, як і багато десятиліть тому, в Європі знову розв'язано агресивну війну, в якій країни демократії змушені відстоювати принципи свободи, сказав король у виступі перед французьким парламентом.

Монарх підкреслив, що "ці жахливі події знову нагадують нам про те, яким тендітним буває те, чим ми так дорожимо".

Він заявив, що впевнений у перемозі України та загальноєвропейських цінностей, і що країни Європи "ні на крок не відступлять від солідарності".

"Ми непохитно впевнені, що Україна переможе і свободи, які ми так цінуємо, візьмуть верх", – сказав Карл III.

Читайте також: "Ми так хвилювалися". Відомі деякі деталі зустрічі Зеленського з королем Чарльзом

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.