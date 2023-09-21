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Ми непохитно впевнені, що Україна переможе: король Великої Британії Карл III

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 21:34
Ми непохитно впевнені, що Україна переможе: король Великої Британії Карл III - Фото
Карл III (Фото - EPA)

Король Великої Британії Карл III у парламенті Франції закликав до єдності Європи перед "жахливим вторгненням і невиправданою агресією" Росії проти України і висловив переконання, що Україна переможе і принципи свободи візьмуть верх.

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Сьогодні, як і багато десятиліть тому, в Європі знову розв'язано агресивну війну, в якій країни демократії змушені відстоювати принципи свободи, сказав король у виступі перед французьким парламентом.

Монарх підкреслив, що "ці жахливі події знову нагадують нам про те, яким тендітним буває те, чим ми так дорожимо".

Він заявив, що впевнений у перемозі України та загальноєвропейських цінностей, і що країни Європи "ні на крок не відступлять від солідарності".

"Ми непохитно впевнені, що Україна переможе і свободи, які ми так цінуємо, візьмуть верх", – сказав Карл III.

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Сергій Бережний
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війнаФранціяВелика БританіяКарл III
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