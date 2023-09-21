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Мы непоколебимо уверены, что Украина победит: король Великобритании Карл III

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 21:34
Мы непоколебимо уверены, что Украина победит: король Великобритании Карл III - Фото
Карл III (Фото - EPA)

Король Великобритании Карл III в парламенте Франции призвал к единству Европы перед лицом "ужасающего вторжения и неоправданной агрессии" России против Украины и выразил убежденность, что Украина победит и принципы свободы восторжествуют.

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Сегодня, как и много десятилетий назад, в Европе снова развязана агрессивная война, в которой страны демократии вынуждены отстаивать принципы свободы, сказал король в выступлении перед французским парламентом.    

Монарх подчеркнул, что "эти ужасающие события снова напоминают нам о том, каким хрупким бывает то, чем мы так дорожим". 

Он заявил, что уверен в победе Украины и торжестве общеевропейских ценностей, и что страны Европы "ни на шаг не отступят от солидарности". 

"Мы непоколебимо уверены, что Украина победит и свободы, которыми мы так дорожим, восторжествуют", – сказал Карл III.

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Сергей Бережной
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ВеликобританиявойнафранцияКарл III
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