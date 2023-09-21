Мы непоколебимо уверены, что Украина победит: король Великобритании Карл III

Король Великобритании Карл III в парламенте Франции призвал к единству Европы перед лицом "ужасающего вторжения и неоправданной агрессии" России против Украины и выразил убежденность, что Украина победит и принципы свободы восторжествуют.

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Сегодня, как и много десятилетий назад, в Европе снова развязана агрессивная война, в которой страны демократии вынуждены отстаивать принципы свободы, сказал король в выступлении перед французским парламентом.

Монарх подчеркнул, что "эти ужасающие события снова напоминают нам о том, каким хрупким бывает то, чем мы так дорожим".

Он заявил, что уверен в победе Украины и торжестве общеевропейских ценностей, и что страны Европы "ни на шаг не отступят от солидарности".

"Мы непоколебимо уверены, что Украина победит и свободы, которыми мы так дорожим, восторжествуют", – сказал Карл III.

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