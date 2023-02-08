"Мы все так волновались". Известны некоторые детали встречи Зеленского с королем Чарльзом

Британские СМИ публикуют некоторые подробности разговора президента Владимира Зеленского с британским королем Чарльзом ІІІ.

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Монарх сказал украинскому президенту, что рад приветствовать его в Букингемском дворце, на что Зеленский ответил, что для него "большая честь быть здесь", пишет Sky News.

"Спасибо, что нашли для меня время", – сказал он.

Тогда Чарльз сказал: "Мы все так долго волновались за вас и думали о вашей стране, что я не могу вам передать". "Искренне благодарю", – ответил Зеленский.

Дальше король сказал, что он слышал, что президент выступал перед обеими палатами британского парламента сегодня. Президент ответил, что ощутил "большую поддержку" от депутатов. "Я очень рад", – сказал монарх.

Королевский корреспондент BBC Шон Кофлан пишет, что визит Зеленского означает гораздо больше, чем просто рукопожатие и фотографирование. "Это было глубоко личное дело. Король был чрезвычайно откровенным по отношению к Украине", – объясняет он.

Журналист напомнил, что после российского вторжения тогдашний принц Уэльский осудил "жестокую агрессию" в выражениях гораздо более резких, чем обычно позволяют себе члены королевской семьи.

Чарльз был первым членом семьи, посетившим регион, куда прибывали миллионы беженцев из Украины. Во время внезапного визита в Румынию в мае прошлого года он посетил центр помощи, где украинцам раздавали продукты и одежду.

8 февраля Зеленский прилетел в Великобританию. Он встретился с премьер-министром Риши Сунаком, выступил перед британским парламентом. Также он планирует увидеться с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии.

Ожидается, что Зеленский встретится с королем Чарльзом III.

9 февраля Зеленский должен приехать в Брюссель и выступить перед Европейским парламентом.

Сунак во время сегодняшнего выступления в британском парламенте заявил, что цель Британии – победа Украины на поле боя в этом году. Он сказал, что последняя помощь страны обеспечит Украине возможность защититься от России.

Выступая перед британскими политиками в Лондоне, Зеленский заявил, что победа Украины в войне с Россией изменит мир и сделает невозможной любую агрессию в будущем.

Вадим Ребрина

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