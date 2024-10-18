На Кубі стався масштабний блекаут: без світла понад 10 мільйонів людей
На Кубі стався масштабний блекаут через вихід з ладу однієї з ключових електростанцій, в результаті чого мільйони людей залишилися без світла. Про це повідомляє Reuters.
Електростанція Антоніо Гутьєраса, розташована в місті Матансас (один з основних елементів системи електропостачання країни, – Ред.), вийшла з ладу незадовго до полудня. Через це уряд Куби припинив надання важливих послуг, закрив школи та університети до неділі, а також скасував розважальні заходи та закрив нічні клуби.
Влада повідомила, що в 18 жовтня на роботу повинні вийти лише працівники ключових секторів, таких як харчова промисловість і охорона здоров'я. Енергетики поки не можуть спрогнозувати, скільки часу знадобиться для відновлення електропостачання.
Зазначається, що кубинці почали активно використовувати генератори через нестачу палива, що ускладнюється штормом після урагану "Мілтон". Прем'єр-міністр Куби Мануель Марреро вказав на брак палива як на основну проблему.
Президент Куби Мігель Діас-Канель наголосив, що вирішення енергетичної кризи є пріоритетом, і обіцяє працювати без зупинки, поки не буде відновлено електропостачання.
- 16 серпня 2024 року у Приморському краї на південному сході Росії стався масштабний збій у поданні електрики. Світло зникло у Владивостоку, Надєждінську, Фокіно, Уссурійську та інших містах регіону.