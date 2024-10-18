На Кубі стався масштабний блекаут: без світла понад 10 мільйонів людей

Вийшла з ладу електростанція Antonio Guiteras у Матансасі, яка є одним із ключових об'єктів енергетичної системи країни

Фото: ЕРА/YANDER ZAMORA

На Кубі стався масштабний блекаут через вихід з ладу однієї з ключових електростанцій, в результаті чого мільйони людей залишилися без світла. Про це повідомляє Reuters.

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Електростанція Антоніо Гутьєраса, розташована в місті Матансас (один з основних елементів системи електропостачання країни, – Ред.), вийшла з ладу незадовго до полудня. Через це уряд Куби припинив надання важливих послуг, закрив школи та університети до неділі, а також скасував розважальні заходи та закрив нічні клуби.

Влада повідомила, що в 18 жовтня на роботу повинні вийти лише працівники ключових секторів, таких як харчова промисловість і охорона здоров'я. Енергетики поки не можуть спрогнозувати, скільки часу знадобиться для відновлення електропостачання.

Зазначається, що кубинці почали активно використовувати генератори через нестачу палива, що ускладнюється штормом після урагану "Мілтон". Прем'єр-міністр Куби Мануель Марреро вказав на брак палива як на основну проблему.

Президент Куби Мігель Діас-Канель наголосив, що вирішення енергетичної кризи є пріоритетом, і обіцяє працювати без зупинки, поки не буде відновлено електропостачання.