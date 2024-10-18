На Кубе произошел масштабный блекаут: без света более 10 миллионов человек

Вышла из строя электростанция Antonio Guiteras в Матансасе, являющаяся одним из ключевых объектов энергетической системы страны

Фото: ЕРА/YANDER ZAMORA

На Кубе произошел масштабный блекаут из-за выхода из строя одной из ключевых электростанций, в результате чего миллионы людей остались без света. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Электростанция Антонио Гутьераса, расположенная в городе Матансас (один из основных элементов системы электроснабжения страны, – Ред.), вышла из строя незадолго до полудня. Поэтому правительство Кубы прекратило предоставление важных услуг, закрыло школы и университеты до воскресенья, а также отменило развлекательные мероприятия и закрыло ночные клубы.

Власти сообщили, что в 18 октября на работу должны выйти только работники ключевых секторов, таких как пищевая промышленность и здравоохранение. Энергетики пока не могут спрогнозировать, сколько времени понадобится для возобновления электроснабжения.

Отмечается, что кубинцы начали активно использовать генераторы из-за нехватки топлива, что усугубляется штормом после урагана "Милтон". Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро указал на нехватку топлива как основную проблему.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель подчеркнул, что разрешение энергетического кризиса является приоритетом, и обещает работать без остановки, пока не будет возобновлено электроснабжение.