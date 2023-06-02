Навальному в колонії не дозволили махорку, балалайку та кенгуру: листування з адміністрацією

Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував листування для "розваги" з адміністрацією колонії, де зараз відбуває покарання. Документи з'явилися у Twitter Навального.

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Він провів майже 180 днів у окремій камері штрафного ізолятора.

"Коли сидиш у ШІЗО і розваг у тебе мало, то розважатися можна листуванням з адміністрацією в'язниці. Кілька відповідей ВК-6 на мої заяви", – йдеться на сторінці Навального.

Згідно з документами, він просив у адміністрації в'язниці махорку, пляшку браги, балалайку, нунчаки, жердину.

Також Навальний просив видати "психу" у сусідній камері мегафон, "щоб він міг кричати ще голосніше"; для іншого в'язня, який "убив людину голими руками", він попросив чорний пояс, кімоно і 10-й дан із карате.

Крім того, опозиціонер просив адміністрацію забезпечити начальника загону масажним кріслом "для зняття стресу".

Ще в одній заяві Навальний попросив начальство в'язниці повідомити йому клички службових собак. З його твіту йдеться, що "усно також було пояснено, що якщо я дізнаюся про імена собак, то можу з ними подружитися і використати це для втечі".

Також колонія відмовила Навальному у проханні про дозвіл завести у камері хруща. Причина – хрущ "належить до царства тварин і не може бути вам виданий".

Але "найважливішим і найбільш кричущим" російський опозиціонер назвав відмову видати йому дозвіл на утримання кенгуру.

"Я цього так не залишу. За ПВР засуджений може утримувати тварину з дозволу адміністрації. Я офіційно зажадав видати мені дозвіл на утримання тварини – кенгуру. Мені відмовили у зв'язку з тим, що кенгуру – це дворізцеве сумчасте, а такі в ШІЗО заборонені. Я продовжу боротьбу за своє невіддільне право завести кенгуру", – йдеться у Twitter Навального. В іншому твіті на тему кенгуру затегані прем'єр-міністр Австралії та посол цієї країни в РФ із проханням про допомогу.

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