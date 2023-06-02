Навальному в колонии не разрешили махорку, балалайку и кенгуру: переписка с администрацией

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал переписку для "развлечения" с администрацией колонии, где сейчас отбывает заключение. Документы появились в Twitter Навального.

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Он провел почти 180 дней в одиночной камере штрафного изолятора.

"Когда сидишь в ШИЗО и развлечений у тебя мало, то развлекаться можно перепиской с администрацией тюрьмы. Несколько ответов ИК-6 на мои заявления", – говорится на странице Навального.

Согласно документам, он просил у администрации тюрьмы махорку, бутылку браги, балалайку, нунчаки, шест.

Также Навальный просил выдать "психу" в соседней камере мегафон, "чтобы он мог орать еще громче"; для другого заключенного, который "убил человека голыми рукам", он попросил черный пояс, кимоно и 10-й дан по карате.

Кроме того, оппозиционер просил администрацию обеспечить начальника отряда массажным креслом "для снятия стресса".

В еще одном заявлении Навальный попросил начальство тюрьмы сообщить ему клички служебных собак. Как говорится в его твите, "устно также было объяснено, что если я узнаю имена собак, то могу с ними подружиться и использовать это для побега".

Также колония отказала Навальному в просьбе о разрешении завести в камере майского жука. Причина — майский жук "принадлежит к царству животных и не может быть вам выдан".

Но "самым важным и вопиющим" российский оппозиционер счел отказ выдать ему разрешение на содержание кенгуру.

"Я этого так не оставлю. По ПВР осужденный может содержать животное с разрешения администрации. Я официально потребовал выдать мне разрешение на содержание животного — кенгуру. Мне отказали в связи с тем, что кенгуру — это двухрезцовое сумчатое, а такие в ШИЗО запрещены. Я продолжу борьбу за свое неотъемлемое право завести кенгуру", – говорится в Twitter Навального. В другом твите на тему кенгуру затеганы премьер-министр Австралии и посол этой страны в РФ с просьбой о помощи.

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