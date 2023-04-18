Навальный отказался бить "немытого" сокамерника, за это его избили и завели новое дело

Российского оппозиционера Алексея Навального избили в колонии. Против него собираются возбудить новое уголовное дело. Об этом сообщил адвокат Вадим Кобзев.

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По информации адвоката, в колонии против Навального устроили провокацию – ему в камеру подсадили "немытого" соседа, которого, по местным неписаным правилам, Навальному полагалось избить.

Сообщается, что Навальный бить сокамерника не стал, но отказался заходить в камеру.

"Запах в камере был такой, что войти туда было невозможно", – написал Кобзев.

Навальный заявил администрации на видеорегистратор, что против него осуществляется провокация и что он не хочет применять насилие к сокамернику, потому что тот является инструментом в руках тюремщиков.

Адвокат рассказал, что прибывший на место замначальника колонии по оперативной работе и группа оперативников сначала угрожали Навальному, а затем вызвали группу реагирования в бронежилетах и касках.

Навального силой затолкали в камеру и ударили коленом в пах. После этого он схватил сокамерника за шиворот и потащил его к выходу.

После этого Навального блокировала и прижала к стене группа реагирования.

Оппозиционеру сообщили, что против него будет открыто еще одно уголовное дело по статье о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

В августе 2020 года Навального пытались убить боевым ядом из группы "Новичок". В отравлении участвовала группа ФСБ РФ.

После реабилитации в Германии он решил вернуться в Россию и был задержан в аэропорту по делу "Ив Роше". С тех пор он находится за решеткой.

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Наталія Медведєва

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