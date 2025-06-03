Німеччина заявила про рекордну кількість атак російських хакерів через допомогу Україні

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Кіберзлочинність у Німеччині минулого року зросла до рекордного рівня через хакерські атаки проросійських та антиізраїльських груп. Кіберзагроза збільшилася з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомило Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини.

Поліція оприлюднила звіт про ситуацію з кіберзлочинністю за 2024 рік, в якому йдеться про рекордний ріст кількості хакерських атак. Зокрема, минулого року у Німеччині було скоєно 131 391 кібернапад, а ще 201 877 випадків було скоєно з-за кордону або з невідомого місця.

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За даними поліції, хакери, які атакували Німеччину, були або проросійськими, або антиізраїльськими. Цілями атак були переважно державні та федеральні установи.

"Важливість кібербезпеки в Німеччині зросла з початку війни в Україні. Через свою роль як члена НАТО, ключової держави ЄС та значного фінансового та матеріального прихильника України, Німеччина дедалі частіше стає мішенню агресивних гібридних кампаній, спрямованих, серед іншого, на ослаблення та дестабілізацію держави, суспільства та економіки", – заявили в поліції

У звіті повідомляється, що щорічні збитки, завдані кібератаками в Німеччині у 2024 році становили 178,6 млрд євро, що перевищує збитки минулого року.

Головними загрозами стали програми-вимагачі, фішинг та DDoS- атаки.