Новим генсеком НАТО може стати прем'єр-міністр Данії – Politico

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен може змінити Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО, пише Politico.

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Як зазначає видання, як правило, черговим генсеком НАТО стає представник європейської країни, проте його кандидатуру має схвалити Вашингтон.

У цьому контексті Politico звертає увагу на повідомлення Білого дому про те, що президент Джо Байден 5 червня зустрінеться з Фредеріксен, щоб "обговорити зв'язки між двома країнами, роботу НАТО щодо зміцнення трансатлантичного партнерства, підтримку України та інші питання".

Видання вважає, що це може бути знаком того, що прем'єрка Данії стане новим главою НАТО, якщо Єнс Столтенберг залишить цю посаду наприкінці вересня (але якщо кандидатуру його наступника не буде на той час узгоджено, він може залишитися на чолі Альянсу ще на кілька місяців).

Рішення щодо кандидатури наступного генсека НАТО може бути погоджено на саміті Альянсу у Вільнюсі 11-12 липня.

На думку опитаних виданням європейських дипломатів, Фредеріксен вважається серйозним кандидатом, на її користь говорить також те, що вона "поводилася досить впевнено протягом усієї війни в Україні". Аргументом проти неї може бути те, що Данія поки що не змогла досягти нижнього для членів НАТО рівня видатків на оборону у 2% ВВП.

Фредеріксен раніше спростувала припущення про зміну посади, а у квітні вона заявила, що не має наміру претендувати на пост генсека НАТО.

Іншими кандидатами на крісло глави НАТО видання вважає прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса та міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса. Як ще один кандидат-жінка нібито розглядалася прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, проте її вважають "надто жорсткою" для воєнного часу.

Норвежець Єнс Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з 1 жовтня 2014 року. Спочатку планувалося, що він очолюватиме НАТО до 2018 року, проте потім його повноваження тричі продовжувалися. 12 лютого 2023 року повідомлялося, що Столтенберг більше не хоче продовжувати свої повноваження.

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