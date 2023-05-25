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Новым генсеком НАТО может стать премьер-министр Дании – Politico

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 17:49
Новым генсеком НАТО может стать премьер-министр Дании – Politico - Фото
Метте Фредериксен (Фото - EPA)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен может сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, пишет Politico.

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Как отмечает издание, как правило, очередным генсеком НАТО становится представитель европейской страны, однако его кандидатуру должен одобрить Вашингтон. 

В этом контексте Politico обращает внимание на сообщение Белого дома о том, что президент Джо Байден  5 июня примет Фредриксен, чтобы "обсудить связи между двумя странами, работу НАТО по укреплению трансатлантического партнерства, поддержку Украины и другие вопросы".

Издание считает, что это может быть знаком того, что премьер Дании станет новым главой НАТО, если Йенс Столтенберг покинет этот пост в конце сентября (но если кандидатура его преемника не будет к тому времени согласована, он может остаться во главе Альянса еще на несколько месяцев).

Решение по кандидатуре следующего генсека НАТО может быть согласовано на саммите Альянса в Вильнюсе 11-12 июля.

По мнению опрошенных изданием европейских дипломатов, Фредриксен считается серьезным кандидатом, в ее пользу говорит также то, что она "вела себя достаточно уверенно на протяжении всей войны в Украине". Аргументом против нее может быть то, что Дания пока не смогла достичь нижнего для членов НАТО уровня расходов на оборону в 2% от ВВП.

Фредриксен ранее опровергла предположения о смене должности, а в апреле она заявила, что не намерена претендовать на пост генсека НАТО. 

Среди других кандидатов на кресло главы НАТО издание считает премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, премьер-министра Испании Педро Санчеса и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. В качестве еще одного кандидата-женщины якобы рассматривалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, однако ее считают "слишком жесткой" для военного времени.

  • Норвежец Йенс Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 1 октября 2014 года. Изначально планировалось, что он будет возглавлять НАТО до 2018 года, однако затем его полномочия трижды продлевались. 12 февраля 2023 года сообщалось, что Столтенберг больше не хочет продлевать свои полномочия.  

Сергей Бережной
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