ОАЕ планують довірити ШІ написання законів. Експерти попереджають про галюцинації

Країна стане першою у світі, яка залучить штучний інтелект до законотворчості

Мохаммед ібн Рашид аль-Мактум (Фото: wikipedia)

Об’єднані Арабські Емірати мають на меті використовувати штучний інтелект для написання нового законодавства й перегляду та внесення змін до чинних законів. Експерти попереджають, що ШІ не можна повністю довіряти через проблеми зі спотворенням фактів. Про це повідомляє Financial Times.

Уряд ОАЕ очікує, що штучний інтелект прискорить процес законотворчості на 70%.

"Нова законодавча система, заснована на штучному інтелекті, змінить спосіб створення законів, зробивши процес швидшим і точнішим", – сказав тимчасовий виконувач обов'язків президента ОАЕ, емір Дубаю Мохаммед ібн Рашид аль-Мактум.

За його словами, штучний інтелект регулярно пропонуватиме оновлення законодавства.

Як зазначає видання, уряди інших країн намагаються використовувати ШІ, щоб підвищити ефективність – від узагальнення законопроєктів до покращення надання державних послуг. Але не для того, щоб активно пропонувати зміни до чинних законів шляхом обробки урядових і правових даних.

Це викликає багато питань, від доступності ШІ для населення до того, чи штучний інтелект взагалі інтерпретує закони, так само як це роблять люди.

"Хоча моделі штучного інтелекту вражають, вони продовжують галюцинувати й мають проблеми з надійністю. Ми не можемо їм довіряти", – попереджає дослідник з Оксфордського університету Вінсент Страуб.

Як зазначає видання, допоки незрозуміло, яку систему ШІ використовуватиме уряд ОАЕ. Але в будь-якому разі встановлення певних обмежень і нагляду людини має бути вирішальним для успіху.