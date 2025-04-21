ОАЭ планируют доверить ИИ написание законов. Эксперты предупреждают о галлюцинациях

Страна станет первой в мире, которая привлечет искусственный интеллект к законотворчеству

Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум (Фото: wikipedia)

Объединенные Арабские Эмираты должны использовать искусственный интеллект для написания нового законодательства, пересмотра и внесения изменений в действующие законы. Эксперты предупреждают, что ИИ нельзя полностью доверять из-за проблем с искажением фактов. Об этом сообщает Financial Times.

Правительство ОАЭ ожидает, что искусственный интеллект ускорит процесс законотворчества на 70%.

"Новая законодательная система, основанная на искусственном интеллекте, изменит способ создания законов, сделав процесс более быстрым и более точным", – сказал временный исполняющий обязанности президента ОАЭ, эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум.

По его словам, искусственный интеллект будет регулярно предлагать обновление законодательства.

Как отмечает издание, правительства других стран пытаются использовать ИИ, чтобы повысить эффективность – от обобщения законопроектов до улучшения предоставления государственных услуг. Но не для того, чтобы активно предлагать изменения в действующие законы путем обработки правительственных и правовых данных.

Это вызывает много вопросов, от доступности ИИ для населения до того, интерпретирует ли искусственный интеллект вообще законы так же, как это делают люди.

"Хотя модели искусственного интеллекта впечатляют, они продолжают галлюцинировать и испытывают проблемы с надежностью. Мы не можем им доверять", – предупреждает исследователь из Оксфордского университета Винсент Страуб.

Как отмечает издание, пока неясно, какую систему ИИ будет использовать правительство ОАЭ. Но в любом случае установление определенных ограничений и надзора человека должно быть решающим для успеха.