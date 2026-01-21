Обвинуваченому у вбивстві експрем’єра Японії присудили довічне ув'язнення

Суд у Японії засудив Тецуя Ямагамі за вбивство Сіндзо Абе під час передвиборчої промови, обвинуваченому призначили довічне

Сіндзо Абе (Фото: EPA)

Окружний суд Нари на заході Японії засудив Тецуя Ямагамі до довічного ув’язнення за вбивство колишнього прем’єр-міністра Сіндзо Абе у 2022 році. Про це повідомляють Kyodo та NHK.

Прокурори вимагали довічного ув'язнення для 45-річного Ямагамі, який зізнався у вбивстві Абе, здійсненому саморобною зброєю під час його передвиборчої промови у місті Нара. Вони назвали цей акт "безпрецедентним злочином в післявоєнній історії країни".

Адвокати фігуранта наполягали, що термін ув'язнення не повинен перевищувати 20 років. Вони стверджували, що поштовхом до вбивства Абе стало "проблемне" виховання Ямагамі.

Ямагамі, який у жовтні 2025 року визнав свою провину, пояснив, що вважав Абе центральною сполучною ланкою між політичним світом та релігійним рухом, відомим як "Церква об'єднання". Цій організації його мати віддала близько 100 млн єн ($633 000). Він каже, що її пожертви розорили їхню сім'ю.

Мати Ямагамі, яка дала свідчення у листопаді, сказала, що "вважала пожертви важливішими за освіту дітей" і "думає, що винна".

Щодо покарання, воно розділило громадську думку в Японії. Одні вважають чоловіка вбивцею, інші співчувають його "трагічному дитинству" та кажуть, що він став "жертвою релігійних зловживань".

У справі відбулося 15 судових засідань, останнє – у грудні 2025 року.

ДОВІДКА "Церква об’єднання" – релігійна організація, офіційно зареєстрована як "Федерація сімей за світовий мир та Об’єднання". Відома своїми масштабними весільними церемоніями з 1950-х років. Опинилася в центрі політичного скандалу в Японії. З’ясувалося, що члени владної Ліберально-демократичної партії роками підтримували тісні зв’язки з організацією, а деякі високопосадовці користувалися її ресурсами під час виборів. Хоча керівництво країни ініціювало розрив будь-яких відносин із організацією, репутація ЛДП зазнала серйозних збитків. Це призвело до падіння рейтингів партії та втрати колишнього впливу в парламенті. "Церква об’єднання" – релігійна організація, офіційно зареєстрована як "Федерація сімей за світовий мир та Об’єднання". Відома своїми масштабними весільними церемоніями з 1950-х років. Опинилася в центрі політичного скандалу в Японії. З’ясувалося, що члени владної Ліберально-демократичної партії роками підтримували тісні зв’язки з організацією, а деякі високопосадовці користувалися її ресурсами під час виборів. Хоча керівництво країни ініціювало розрив будь-яких відносин із організацією, репутація ЛДП зазнала серйозних збитків. Це призвело до падіння рейтингів партії та втрати колишнього впливу в парламенті.