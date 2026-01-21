Обвиняемому в убийстве экс-премьера Японии присудили пожизненное заключение

Суд в Японии осудил Тецуя Ямагами за убийство Синдзо Абэ во время предвыборной речи, обвиняемому назначили пожизненное

Синдзо Абэ (Фото: EPA)

Окружной суд Нары на западе Японии приговорил Тецуя Ямагами к пожизненному заключению за убийство бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в 2022 году. Об этом сообщают Kyodo и NHK.

Прокуроры требовали пожизненного заключения для 45-летнего Ямагами, который признался в убийстве Абэ, совершенном самодельным оружием во время его предвыборной речи в городе Нара. Они назвали этот акт "беспрецедентным преступлением в послевоенной истории страны".

Адвокаты фигуранта настаивали, что срок заключения не должен превышать 20 лет. Они утверждали, что толчком к убийству Абэ стало "проблемное" воспитание Ямагами.

Ямагами, который в октябре 2025 года признал свою вину, объяснил, что считал Абэ центральным связующим звеном между политическим миром и религиозным движением, известным как "Церковь объединения". Этой организации его мать отдала около 100 млн иен ($633 000). Он говорит, что ее пожертвования разорили их семью.

Мать Ямагами, которая дала показания в ноябре, сказала, что "считала пожертвования важнее образования детей" и "думает, что виновата".

Относительно наказания, оно разделило общественное мнение в Японии. Одни считают мужчину убийцей, другие сочувствуют его "трагическому детству" и говорят, что он стал "жертвой религиозных злоупотреблений".

По делу состоялось 15 судебных заседаний, последнее – в декабре 2025 года.

СПРАВКА "Церковь объединения" – религиозная организация, официально зарегистрированная как "Федерация семей за мировой мир и Объединение". Известна своими масштабными свадебными церемониями с 1950-х годов. Оказалась в центре политического скандала в Японии. Выяснилось, что члены правящей Либерально-демократической партии годами поддерживали тесные связи с организацией, а некоторые высокопоставленные чиновники пользовались ее ресурсами во время выборов. Хотя руководство страны инициировало разрыв любых отношений с организацией, репутация ЛДП понесла серьезный ущерб. Это привело к падению рейтингов партии и потере былого влияния в парламенте.