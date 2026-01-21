Обвиняемому в убийстве экс-премьера Японии присудили пожизненное заключение
Окружной суд Нары на западе Японии приговорил Тецуя Ямагами к пожизненному заключению за убийство бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в 2022 году. Об этом сообщают Kyodo и NHK.
Прокуроры требовали пожизненного заключения для 45-летнего Ямагами, который признался в убийстве Абэ, совершенном самодельным оружием во время его предвыборной речи в городе Нара. Они назвали этот акт "беспрецедентным преступлением в послевоенной истории страны".
Адвокаты фигуранта настаивали, что срок заключения не должен превышать 20 лет. Они утверждали, что толчком к убийству Абэ стало "проблемное" воспитание Ямагами.
Ямагами, который в октябре 2025 года признал свою вину, объяснил, что считал Абэ центральным связующим звеном между политическим миром и религиозным движением, известным как "Церковь объединения". Этой организации его мать отдала около 100 млн иен ($633 000). Он говорит, что ее пожертвования разорили их семью.
Мать Ямагами, которая дала показания в ноябре, сказала, что "считала пожертвования важнее образования детей" и "думает, что виновата".
Относительно наказания, оно разделило общественное мнение в Японии. Одни считают мужчину убийцей, другие сочувствуют его "трагическому детству" и говорят, что он стал "жертвой религиозных злоупотреблений".
По делу состоялось 15 судебных заседаний, последнее – в декабре 2025 года.
- Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ произошло 8 июля 2022 года в Наре. Ямагами дважды выстрелил в него из самодельного дробовика, когда чиновник выступал перед сторонниками.
- Впоследствии госпитализированный после совершенного покушения политик умер.
- Полиция заявила, что подозреваемый в убийстве Абэ "боролся с религиозной сектой".
Комментарии (0)