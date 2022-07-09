UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подозреваемый в убийстве бывшего премьера Японии "боролся с религиозной сектой" – полиция

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 08:07
Подозреваемый в убийстве бывшего премьера Японии
Синдзо Абэ (Фото - EPA)

Подозреваемый в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ собирался напасть на лидера религиозной группы, от которой пострадала его мать. Сообщение полиции об этом цитирует Kyodo

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По информации следствия, предполагаемый стрелок Тэцуя Ямагами рассказал, что некая религиозная группа выманила все деньги у его матери и стала причиной ее банкротства. Лидера этой группы он якобы и собирался атаковать. 

Название религиозной группы полиция не сообщает.  

Полиция пока расследует, действовал ли убийца в одиночку и почему именно Абэ стал жертвой нападения.

  • Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался в результате покушения на него в городе Нара. Подозреваемый заявил, что "не имел обиды на политические взгляды" Абэ.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
япония убийство синдзо абэ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 