Подозреваемый в убийстве бывшего премьера Японии "боролся с религиозной сектой" – полиция
09.07.2022, 08:07
Синдзо Абэ (Фото - EPA)
Подозреваемый в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ собирался напасть на лидера религиозной группы, от которой пострадала его мать. Сообщение полиции об этом цитирует Kyodo.
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По информации следствия, предполагаемый стрелок Тэцуя Ямагами рассказал, что некая религиозная группа выманила все деньги у его матери и стала причиной ее банкротства. Лидера этой группы он якобы и собирался атаковать.
Название религиозной группы полиция не сообщает.
Полиция пока расследует, действовал ли убийца в одиночку и почему именно Абэ стал жертвой нападения.
- Ранее сообщалось, что Ямагами признался, что выстрелил в Абэ из самодельного оружия.
- Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался в результате покушения на него в городе Нара. Подозреваемый заявил, что "не имел обиды на политические взгляды" Абэ.
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