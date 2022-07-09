Подозреваемый в убийстве бывшего премьера Японии "боролся с религиозной сектой" – полиция

Подозреваемый в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ собирался напасть на лидера религиозной группы, от которой пострадала его мать. Сообщение полиции об этом цитирует Kyodo.

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По информации следствия, предполагаемый стрелок Тэцуя Ямагами рассказал, что некая религиозная группа выманила все деньги у его матери и стала причиной ее банкротства. Лидера этой группы он якобы и собирался атаковать.

Название религиозной группы полиция не сообщает.

Полиция пока расследует, действовал ли убийца в одиночку и почему именно Абэ стал жертвой нападения.

Ранее сообщалось, что Ямагами признался, что выстрелил в Абэ из самодельного оружия.

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался в результате покушения на него в городе Нара. Подозреваемый заявил, что "не имел обиды на политические взгляды" Абэ.

Сергей Бережной

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