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Принадлежность к "специфической организации". Убийца экс-премьера Японии назвал свой мотив

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 20:30
Принадлежность к
Фото: EPA

Полиция, расследующая дело об убийстве экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявила, что подозреваемый затаил обиду на "специфическую организацию", к которой якобы принадлежал Абэ. Об этом сообщает BBC.

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Предполагаемый стрелок по имени Тэцуя Ямагами, 41 год, считал, что Абэ был частью организации, и застрелил его по этой причине, сказали полицейские, не конкретизируя, о какой именно организации идет речь.

По словам полиции, Ямагами признался, что выстрелил в Абэ из самодельного пистолета.

Смерть бывшего премьера в возрасте 67 лет глубоко потрясла Японию, где преступления с применением огнестрельного оружия очень редки.

Полиция все еще расследует, действовал ли убийца в одиночку, и почему именно Абэ из всех людей, связанных с неназванной организацией, стал мишенью.

Абэ произносил речь как политический кандидат в южном городе Нара, когда в него дважды выстрелил стоявший позади него мужчина. Он не пытался бежать, когда на него бросились офицеры службы безопасности.

По словам офицеров, оружие было сделано из металла и дерева и обмотано изолентой.

Позже в доме подозреваемого было обнаружено несколько других самодельных пистолетов и взрывчатых веществ.

По данным The New York Times, Абэ был связан с ультранационалистической организацией Nippon Kaigi (Японская конференция).

  • Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался в результате покушения на него в городе Нара. Подозреваемый заявил, что "не имел обиды на политические взгляды" Абэ.
Вадим Ребрина
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япония синдзо абэ
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