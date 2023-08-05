Зсув ґрунту у Грузії. Загинула українка, пошуки її дитини продовжуються – МЗС
У Грузії внаслідок зсуву ґрунту загинула громадянка України, пошуки її дитини продовжуються. Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі МЗС.
"Внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові загинула українка. Тривають пошуки її дитини, яка також знаходилася в місці трагедії", – повідомили у дипломатичному відомстві.
Як зазначається, українське посольство в Грузії встановило зв'язок з рідними загиблої та взаємодіє з грузинською владою для підготовки репатріації тіла.
"Паралельно перевіряємо, чи не було інших українців у селищі Шови", – повідомили у пресслужбі МЗС.
Вдень 3 серпня у грузинському курортному селищі Шові відбувся зсув ґрунту.
Станом на 5 серпня понад 20 осіб вважаються зниклими безвісти, кількість загиблих зросла до 12 осіб. Вдалося евакуювати 210 людей.
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