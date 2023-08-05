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Зсув ґрунту у Грузії. Загинула українка, пошуки її дитини продовжуються – МЗС

Этот материал также доступен на русском
05.08.2023, 14:33
Зсув ґрунту у Грузії. Загинула українка, пошуки її дитини продовжуються – МЗС - Фото
Зсув у Шові, Грузія (Фото: EPA)

У Грузії внаслідок зсуву ґрунту загинула громадянка України, пошуки її дитини продовжуються. Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі МЗС.

"Внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові загинула українка. Тривають пошуки її дитини, яка також знаходилася в місці трагедії", – повідомили у дипломатичному відомстві.

Як зазначається, українське посольство в Грузії встановило зв'язок з рідними загиблої та взаємодіє з грузинською владою для підготовки репатріації тіла.

"Паралельно перевіряємо, чи не було інших українців у селищі Шови", – повідомили у пресслужбі МЗС.

Вдень 3 серпня у грузинському курортному селищі Шові відбувся зсув ґрунту.

Станом на 5 серпня понад 20 осіб вважаються зниклими безвісти, кількість загиблих зросла до 12 осіб. Вдалося евакуювати 210 людей.

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Наталія Медведєва, Марко Сировой
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