Зсув ґрунту у Грузії. Загинула українка, пошуки її дитини продовжуються – МЗС

У Грузії внаслідок зсуву ґрунту загинула громадянка України, пошуки її дитини продовжуються. Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі МЗС.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові загинула українка. Тривають пошуки її дитини, яка також знаходилася в місці трагедії", – повідомили у дипломатичному відомстві.

Як зазначається, українське посольство в Грузії встановило зв'язок з рідними загиблої та взаємодіє з грузинською владою для підготовки репатріації тіла.

"Паралельно перевіряємо, чи не було інших українців у селищі Шови", – повідомили у пресслужбі МЗС.

Вдень 3 серпня у грузинському курортному селищі Шові відбувся зсув ґрунту.

Станом на 5 серпня понад 20 осіб вважаються зниклими безвісти, кількість загиблих зросла до 12 осіб. Вдалося евакуювати 210 людей.

Читайте також: У Сальвадорі на матчі сталася тиснява, внаслідок чого 12 загиблих та сотні постраждалих

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.