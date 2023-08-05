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Оползень в Грузии. Погибла украинка, поиски ее ребенка продолжаются – МИД

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2023, 14:33
Оползень в Грузии. Погибла украинка, поиски ее ребенка продолжаются – МИД - Фото
Оползень в Шови, Грузия (Фото: EPA)

В Грузии в результате оползня погибла гражданка Украины, поиски ее ребенка продолжаются. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе МИД.

"В результате оползня в поселке Шови погибла украинка. Продолжаются поиски ее ребенка, также находившегося в месте трагедии", – сообщили в дипломатическом ведомстве.

Как отмечается, украинское посольство в Грузии установило связь с родными погибшей и взаимодействует с грузинскими властями для подготовки репатриации тела.

"Параллельно проверяем, не было ли других украинцев в поселке Шовы", – сообщили в пресс-службе МИД.

Днем 3 августа в грузинском курортном поселке Шови произошел оползень.

По состоянию на 5 августа более 20 человек считаются пропавшими без вести, число погибших возросло до 12 человек. Удалось эвакуировать 210 человек.

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Наталья Медведева, Марк Сировой
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МИДтрагедияГрузияоползень
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